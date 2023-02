Il gip La Rosa deciderà nelle prossime ore sulla richiesta di revoca della misura di allontanamento per un uomo di 60 anni di Aprilia accusato di stalking nei confronti di un ragazzo di 36 anni con cui ha avuto una relazione sentimentale. L'indagato non si è rassegnato alla fine della relazione tra loro e secondo la denuncia della parte offesa lo ha perseguitato con una serie di messaggi oltre a pedinarlo tutti i giorni. Sulla base dell'esposto il pm Marco Giancristofaro ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento al giovane. Nel procedimento è indagata anche la moglie del presento stalker, che a sua volta ha perseguitato il giovane intimandogli di ritirare la denuncia per stalking. Questa mattina c'è stato l'interrogatorio dell'uomo che ha ammesso la relazione sentimentale ma ha negato gli addebiti sulla persecuzione. I fatti sono avvenuti ad Aprilia tra novembre 2022 e gennaio 2023.