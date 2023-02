Un gesto dal chiaro intento intimidatorio è stato consumato ieri notte nel quartiere Europa, dove un ignoto attentatore è entrato in azione, ma senza riuscire a portare a termine la propria azione. O meglio, ci è riuscito in parte, perché l'incendio che ha innescato per danneggiare un'automobile in sosta è stato spento prima che potesse avvolgere completamente la vettura, di fatto svelando l'origine del rogo: la portata dello sgarro è stata contenuta dall'intervento dei Vigili del Fuoco, ma l'intenzione era chiara e la vittima ha recepito il messaggio ugualmente.



L'episodio si è registrato intorno alla mezzanotte di sabato in via Chiarello, una traversa senza uscita di via Zanetti, non lontano da viale Kennedy. Lo sconosciuto autore del gesto probabilmente è stato disturbato dal passaggio di qualcuno e forse si è affrettato a scappare, oppure pensava di avere innescato correttamente l'incendio, fatto sta che ha lasciato accanto alla vettura il contenitore utilizzato per versare il liquido infiammabile sulla macchina. In ogni caso non era tardi, qualcuno si è accorto delle fiamme e ha dato l'allarme al 112, consentendo a una squadra dei Vigili del Fuoco di intervenire prontamente, prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che hanno acquisito il contenitore utilizzato per l'innesco, consegnato poi agli specialisti della scientifica per gli accertamenti tecnici del caso. È stato poi ascoltato il proprietario della vettura che non ha saputo indicare alcun sospetto per inquadrare l'accaduto. Non ha mai ricevuto minacce esplicite prima di sabato e non ha idea di chi possa avercela con lui fino al punto di cercare di incendiargli la macchina.

Comunque non sembra trattarsi di un rogo riconducibile all'escalation di incendi di veicoli che da tempo si registra nel quartiere Isonzo, con ritmo sempre più incalzante, in una zona piuttosto circoscritta della città: niente a che vedere, probabilmente, con quei danneggiamenti che non sembrano avere una logica, giustificabili solo con l'azione di un piromane, già individuato in passato tra i residenti di quel quartiere.