Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno consentito di ricostruire tutte le fasi della vicenda e raccogliere idonei elementi a sostegno del quadro probatorio evidenziato, condivisi dal GIP che ha ritenuto di adottare la misura in argomento.

In altre circostanze l'indagato si è recato presso il domicilio dove la parte offesa convive con la sua attuale compagna e, non trovando nessuno, ha sfogato la sua rabbia danneggiando la porta d'ingresso con calci e pugni.

Le minacce erano inoltre anche finalizzate a costringere il denunciante a spacciare sostanze stupefacenti per conto dell'arrestato.

La misura, emessa dal gip del Tribunale di Latina, trae origine dall'attività investigativa avviata a seguito della denuncia sporta dalla vittima, che ha lamentato di essere oggetto di continue pretese estorsive da parte dell'indagato per la restituzione di alcune somme di denaro ottenute in prestito.

I poliziotti del Commissariato di Terracina hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne, ritenuto responsabile di atti persecutori e tentata estorsione.

