Offre un passaggio in auto a una donna che faceva l'autostop ma il gesto di generosità si tramuta in un incubo, visto che la ragazza minaccia di estrarre un'arma per farsi consegnare il telefono e il portafoglio.

E' questa la disavventura capitata alcuni mesi fa a Castel Romano a un giovane, una storia dalla quale è scaturita una denuncia e un'indagine che sabato ha portato i carabinieri della compagnia di Pomezia ad arrestare una 24enne. I militari hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, poiché la donna è ritenuta la presunta responsabile del reato di rapina per i fatti avvenuti a fine novembre del 2022.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma-Tor de' Cenci hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a una rapina compiuta tre mesi fa a Castel Romano, che ha visto vittima un giovane automobilista.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna ha finto di chiedere un passaggio in macchina, poi una volta salita a bordo del mezzo si è presentata come "Valeria la zingara", minacciando di estrarre un'arma se non avesse ottenuto la consegna del telefono e del portafogli. La vittima, per evitare conseguenze, ha immediatamente acconsentito alla richiesta che gli è arrivata dalla donna per poi sporgere denunciare e raccontare quanto accaduto.

Gli accertamenti condotti dagli uomini dell'Arma, diretti dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno consentito subito di risalire in pochissimo tempo alla donna, una persona già conosciuta alla forze dell'ordine.

E sulla base del quadro indiziario il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, condividendo le risultanze investigative, ha emesso il provvedimento di custodia cautelare nei confronti della 24enne. Per questo motivo la ragazza dopo l'arresto è stata condotta in carcere.