Una spaventosa carambola d'auto si è registrata nella tarda serata di domenica in via del Lido, all'altezza dell'incrocio con via Modigliani, dove due auto che procedevano nella stessa direzione sono entrate in collisione tra loro, fermandosi a bordo strada, una dopo avere devastato la recinzione di una villa. Entrambi i conducenti hanno richiesto il trasporto in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi, ma non hanno riportato gravi conseguenze: a preoccupare è un aspetto che caratterizza fin troppi sinistri stradali, vale a dire la scarsa prudenza durante la guida, un fenomeno ormai incontrollabile. Basti pensare che uno degli automobilisti è sospettato di essere lanciato in una folle corsa.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del Distaccamento di Aprilia con l'ausilio della Squadra Volante della Questura. I riscontri si sono rivelati piuttosto complessi perché non è chiara la dinamica dell'impatto. Tant'è vero che ieri personale della Polizia di Stato ha acquisito i filmati registrati dagli impianti di video sorveglianza della zona, in cerca di particolari utili alla ricostruzione.