Ieri notte gli specialisti dei furti di mezzi agricoli hanno cercato di mettere a segno un furto nella sede centrale del Consorzio Agrario, quella che si trova in via dei Monti Lepini alle porte di Latina, in zona Piccarello. Tuttavia i ladri hanno dovuto fare i conti con le guardie giurate dell'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte, intervenuti in una manciata di secondi quando l'antifurto ha rilevato l'intrusione dei soliti ignoti, costringendoli a battere in ritirata rinunciando al colpo. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia, intervenuti per un sopralluogo e le ricerche dei fuggitivi.

Forse i banditi non si aspettavano che i capannoni del Consorzio Agrario fossero vigilati con tanta attenzione, ma probabilmente avevano pianificato di portare via più di un trattore o mezzi agricoli di altro genere. Una volta essersi introdotti nel cuore della notte nel perimetro del complesso sulla Monti Lepini, hanno forzato la porta del magazzino e si sono messi subito al lavoro nel tentativo di mettere in moto alcuni dei mezzi parcheggiati all'interno. Quando hanno lasciato tutto per fuggire, i soliti ignoti avevano già iniziato a smontare pezzi, probabilmente proprio per forzare l'avviamento.