Un colpo sono riusciti a metterlo a segno ieri mattina i ladri di mezzi da lavoro. Nella zona di Borgo Grappa infatti è stato rubato un camion con pianale di carico, portato via dal piazzale di una società di trasporti. La scoperta è avvenuta poco dopo, quando ormai i banditi erano riusciti a sparire con la refurtiva. Nella giornata di ieri poi i proprietari hanno condiviso sui social network l'annuncio del furto, nella speranza di ricevere segnalazioni utili al ritrovamento. Si tratta di un autocarro Volvo FL612 targato BD922VC.

Come sempre in questi casi è difficile stabilire se il mezzo sia destinato al mercato nero, oppure se i ladri lo abbiano rubato per compiere altri furti. Il primo pensiero degli investigatori non può non andare al colpo sventato nel Consorzio Agrario, dove i soliti ignoti giusto ieri notte, hanno cercato di rubare alcuni trattori. È logico pensare che l'autocarro rubato a Borgo Grappa possa tornare utile per caricare mezzi agricoli di piccole e medie dimensioni.