Anche a Ponza è giunta l'eco della tragica scomparsa di Michele Lauro, 60enne di Piano di Sorrento, conosciuto e stimatissimo sull'isola laziale per il servizio da lui svolto sui traghetti della Laziomar che la collegano alla terraferma. L'uomo è deceduto lunedì 20 febbraio, a Castellammare di Stabia: due automobili si sono scontrate frontalmente e purtroppo il comandante che era a bordo di una delle due è deceduto nell'impatto. Lauro, comandante di lungo corso di aliscafi e traghetti, attualmente impiegato con la compagnia Laziomar, che trasporta merci e persone. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sul viadotto di Castellammare, le due auto, con l'altra guidata da un giovane di 32 anni, per cause in corso di accertamento hanno impattato frontalmente.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 60enne purtroppo non c'è stato nulla da fare; è deceduto sul colpo per le ferite riportate. Comprensibile il blocco del traffico sulla già tanto intasata arteria costiera sorrentina. Da Sorrento si sono portati sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. La morte di Michele Lauro, oltre a sconvolgere la comunità di Piano di Sorrento e di tutta la Penisola Sorrentina, dove era molto conosciuto.