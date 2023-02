Pontina chiusa poco dopo lo svincolo per Campoverde sud in direzione di Latina a causa di un incidente che vede coinvolte tre auto rimaste in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono già intervenute due ambulanze e gli agenti della polizia stradale di Aprilia che stanno mettendo in sicurezza la zona ed effettuando i rilievi per poter liberare al più presto la strada. Al momento si registrano alcuni chilometri di coda