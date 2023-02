E' morto nella sua abitazione di San Benedetto del Tronto a 101 anni Harry Shindler, il reduce di guerra inglese protagonista dello Sbarco di Anzio durante la seconda guerra mondiale e conosciuto in Italia per il suo impegno nel ritrovare i soldati angloamericani morti in Italia. Una sua missione personale che gli aveva permesso di rintracciare tantissimi caduti nel corso dei decenni, tra i quali Eric Fletcher Waters, il padre del fondatore e leader dei Pink Floyd Roger Waters che morì nelle campagne di Aprilia duranti gli sconti seguiti allo Sbarco. Per questo Shindler era conosciutissimo ad Anzio, Nettuno ed Aprilia e nel 2013 partecipò alle cerimonie per il conferimento della cittadinanza onoraria di Anzio a Roger Waters e all'inaugurazione dei monumenti per i caduti senza nome in via dei Pontoni e nelle scuole di Aprilia in via Carroceto.