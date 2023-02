Specialisti di furti di catalizzatori in trasferta a Minturno. Il colpo, questa volta, non è stato messo a segno ad un solo veicolo privato, come accaduto in precedenza, ma ha preso di mira gli autocarri Piaggio Porter, in dotazione all'azienda Del Prete, che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nel Comune di Minturno. Un raid notturno studiato e commesso all'interno del deposito della ditta, ubicato in via Corola, la strada che si trova in località Parchi.

I malviventi hanno studiato il colpo, in quanto sapendo che nella sede dell'azienda c'erano i mezzi dotati dei "preziosi" catalizzatori, hanno pensato che con un solo raid avrebbero portato via i dispositivi, che poi vengono sottoposti ad un processo di lavorazione chimico- fisica, in seguito al quale è possibile estrarre le piccole quantità di metalli preziosi come il rodio, il palladio e il platino, le cui stime di mercato sono superiori all'oro. I banditi hanno operato nella notte, prima che i mezzi uscissero per la raccolta dei rifiuti. Le attenzioni dei ladri si sono concentrate sui veicoli "Porter", autocarri che pur essendo di dimensioni ridotte, hanno notevoli capacità di carico ed inoltre sono dotati dei ricercatissimi catalizzatori. Gli sconosciuti sono entrati dalla parte posteriore del deposito ed hanno iniziato subito le operazioni di smontaggio, che, per persone esperte, durano pochissimi minuti. Ed infatti gli Arsenio Lupin delle marmitte, tra l'altro ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne, hanno subito smontato i catalizzatori, che, probabilmente, sono già stati "lavorati" dagli "addetti" al recupero dei metalli preziosi. Ad accorgersi di quanto avvenuto sono stati i dipendenti che, mettendo in moto i veicoli, si sono accorti che qualcosa non andava.

Hanno così controllato ed hanno accertato che poche ore prima erano stati portati via cinque catalizzatori da altrettanti Porter Piaggio di proprietà della Del Prete. Qualche piccola difficoltà iniziale, ma in breve tempo i responsabili della ditta sono riusciti ad assicurare il servizio, che lunedì notte riguardava la raccolta della carta. Sono stati avvisati i Carabinieri della stazione di Minturno, che hanno effettuato il sopralluogo ed hanno avviato le indagini del caso. Importante sarà la visione delle immagini delle telecamere interne, attraverso le quali potrebbero essere individuati i "marmittari". E' probabile che si tratti di trasfertisti, che, dopo una serie di sopralluoghi, hanno deciso di agire, approfittando del fatto che il deposito si trova in una zona periferica; ciò consentiva loro di operare senza essere notati. Nei mesi scorsi altri furti di questo tipo erano stati commessi, ma sempre ai danni di auto isolate. Questa volta i malviventi, con un solo colpo, hanno portato via cinque catalizzatori.