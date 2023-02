Scavalcano il cancello, poi armati con attrezzi da scasso riescono a introdursi all'interno di una villetta autonoma ma si danno alla fuga perché disturbati dai vicini di casa.

Un tentativo di furto, quello avvenuto nelle scorse ore presso una abitazione di via Carano, che si è concluso solo per una fortuita coincidenza senza che i ladri siano riusciti a portare via alcun bottino, tuttavia i malviventi si sono lasciati dietro danni ingenti per aver danneggiato una persiana e una finestra.

L'episodio si è registrato lunedì sera intorno alle 19.30. Pur trovandosi in una zona residenziale, i ladri sono entrati in azione, hanno scavalcato il cancello e sabotato le luci e il sistema di allarme dell'abitazione presa di mira, poi usando con ogni probabilità attrezzi da scasso hanno iniziato a lavorare sulla persiana in ferro, che è stata danneggiata per poter rendere possibile l'accesso in casa, dove al momento non c'era nessuno. A quanto pare proprio quando erano riusciti nel loro intento, i malviventi sono stati disturbati dai vicini di casa della famiglia colpita e i malfattori spaventati hanno preferito darsi alla fuga. Non si tratta del primo episodio registrato lungo via Carano, dove addirittura mesi fa una coppia di anziani era stata rapinata in pieno giorno, tanto da accrescere la preoccupazione tra gli abitanti della zona periferica. I ladri sembrano agire pianificando le loro mosse, forse studiando le abitudini di vita delle vittime.