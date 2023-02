Rocambolesco incidente stamattina in piazza Orazio, nella zona dell'ex Villaggio Trieste, dove due auto si sono scontrate all'incrocio con via Terenzio e via Giustiniano, finendo poi contro le vetture in sosta. Il bilancio è di sei persone ferite, in maniera non grave, che hanno richiesto il trasporto in ospedale, quattro presso il pronto soccorso del Goretti, gli altri al città di Aprilia. Tra loro anche una madre con la figlia di cinque anni.

In circostanze al vaglio della Polizia Locale, l'incidente sarebbe stato causato dalla manovra azzardata di un automobilista che, al volante di una Opel Astra, ha attraversato l'incrocio tra piazza Orazio a via Giustiniano, senza rispettare la precedenza, finendo nella traiettoria di una Lancia Musa che percorreva via Terenzio. In seguito all'impatto, la Opel ha poi urtato contro una macchina parcheggiata sul bordo sinistro di via Giustiniano, che a sua volta ha colpito quella successiva.