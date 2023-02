Pertanto, gli agenti procedevano a sanzionare la suddetta società ex art.21 CDS e assistevano nella rimozione del manufatto il personale Anas, chiamato ad intervenire in loco. La vigilanza sul rispetto della regolarità e della sicurezza dei cartelloni pubblicitari sulle strade pontine è uno dei compiti della Polstrada.

Nell'ambito dei servizi di controllo e prevenzione, una pattuglia, appartenente alla Sezione Polizia Stradale di Latina, verificava che al Km 73+300 corsia laterale della ss148 "Pontina", direzione Roma, una Ditta specializzata in pubblicità su strada, aveva proceduto allo spostamento di un cartellone pubblicitario senza avere l'autorizzazione dell'Ente Proprietario - ANAS.

