E' deceduto prima che venisse trasportato in ospedale, uno straniero che ieri pomeriggio è stato investito in sella alla sua bicicletta sulla Nettunense, all'altezza di uno dei distributori che si trovano sull'arteria. L'uomo, apparso subito gravissimo, è deceduto subito dopo l'arrivo dei soccorsi. Sul posto i carabinieri di Anzio, che hanno chiuso la strada è la polizia locale che si è occupata dei rilievi.

Saranno proprio gli agenti a ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto quando ancora il sole non era tramontato. La polizia locale ha anche ascoltato i testimoni, compresi il conducente dell'utilitaria che ha travolto il ciclista. Come detto la vittima è un cittadino straniero, che presumibilmente stava tornando a casa dal lavoro, come fanno tanti sui connazionali ogni giorno. La Nettunense è sempre molto trafficata e percorsa anche da ciclisti dalla mattina fino alla sera. Purtroppo l'impatto è stato violentissimo e per il ciclista non c'è stato nulla da fare.