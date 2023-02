A breve saranno comunicate le ulteriori aperture straordinarie del portale di prenotazione online, comunque accessibile fino a tutto il 2023, per agevolare il rilascio dei passaporti.

Nei prossimi giorni analoghe iniziative sono state calendarizzate presso gli altri Uffici distaccati di P.S., come di seguito specificato:

Infatti, nella sola giornata di ieri, a Latina e nei Commissariati di Cisterna, Gaeta e Terracina, sono state acquisite ben 246 istanze di rilascio del passaporto in favore degli utenti prenotatisi con l'agenda online, senza attese prolungate agli sportelli.

Prosegue l'impegno della Questura per soddisfare le richieste di rilascio dei passaporti anche mediante la maggiore frequenza degli "Open Day" presso gli Uffici di Palazzo M e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della Provincia.

