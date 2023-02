Condanna a due mesi, rispetto ai sei mesi richiesti dalla pubblica accusa, per un giovane, accusato di lesioni nei confronti di una dirigente di Polizia, impegnata in un servizio di ordine pubblico in occasione della partita di calcio amichevole tra Latina e Roma che si era disputata allo Stadio Francioni di Latina nel luglio del 2018. L'area attorno all'impianto di piazzale Prampolini era transennata e all'altezza di via Pio VI è avvenuto l'impatto. In base a quanto ricostruito, il giovane che da pochi giorni aveva compiuto 18 anni, era in sella ad una bicicletta insieme ad un amico, quando ha girato l'angolo e ha preso la dirigente di Polizia che a causa della botta aveva riportato la frattura del polso e aveva fatto ricorso alle cure del Goretti. Per il ragazzo era scattata una denuncia ed era iniziato un processo che ieri si è concluso. Dopo le richieste dell'accusa, la parola è passata al difensore del giovane, l'avvocato Enrico Quintavalle che nel corso del suo intervento ha cercato di sconfessare le accuse, alla fine dopo la camera di consiglio il giudice monocratico Elena Nadile ha emesso la sentenza. Una volta che saranno depositate le motivazioni della sentenza la difesa presenterà ricorso in Corte d'Appello.