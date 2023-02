Paura oggi pomeriggio nel territorio di Cisterna, dove si è verificato un incidente stradale. I fatti sono avvenuti all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Giovanni XXIII. Due le vetture coinvolte nello scontro: uno dei due veicoli, con a bordo una donna con la figlia piccola, si è ribaltat. Sul posto la polizia locale, i volontari della protezione civile Vigili del Fuoco in congedo e i soccorritori del 118, che hanno trasportato la piccola al pronto soccorso per accertamenti, come da prassi per i bambini.