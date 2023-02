Il fermato veniva riconosciuto come l'uomo recatosi presso l'abitazione della signora, pertanto su disposizione della Autorità Giudiziaria veniva arrestato e posto ai domiciliari. La refurtiva invece veniva riconsegnata all' incredula signora.

Nel frattempo una persona si recava a casa della donna che in stato di agitazione ed ansia consegnava oltre che il denaro anche oggetti in oro al fine di raggiungere la cifra richiesta.

Durante la fase del controllo documentale l'uomo oltre a mostrare nervosismo non riusciva a dare contezza del suo viaggio, tanto da insospettire i "centauri" della Polizia Stradale di Cassino i quali decidevano di effettuare una perquisizione veicolare e personale.

