Violenta lite ieri sera tra due fratelli ad Anzio. Uno ha minacciato l'altro di ucciderlo e bruciarlo vivo per motivi in corso di accertamento e poi è passato dalle parole ai fatti, appiccando il fuoco.

I vicini, intimoriti, hanno subito chiamato la polizia, accorsa sul posto in pochissimi minuti. I poliziotti hanno cercato di spegnere il fuoco in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco e al contempo hanno cercato di calmare l'uomo che aveva appiccato l'incendio che ha aggredito anche loro. Infine il 50enne è stato arrestato e questa mattina sarà processato per direttissima presso il Tribunale di Velletri.

Notte di paura si è vissuta in via delle Rose, nella frazione di Lavinio, dove il 50 ha appiccato il fuoco. Come detto tutto è nato da un diverbio. L'arrestato senza mezzi termini avrebbe minacciato l'altro: "Ti brucio vivo". Per essere sicuro che l'appartamento bruciasse l'autore del rogo aveva anche accatastato materiale infiammabile e poi aveva acceso.

Un fuoco che si è diramato velocemente e che ha rischiato di provocare conseguenze notevoli e non solo alle abitazioni, ma anche alle persone che abitano in zona.

Per fortuna l'allarme in Polizia è stato dato immediatamente e altrettanto celermente sono arrivati gli agenti che hanno cercato di arginare le fiamme, mettere in sicurezza l'area e calmare il 50enne che aveva appiccato l'incendio. Un lavoro non facile per i soccorritori visto che l'ira dell'uomo non si placava.

Anzi, a un certo punto, il 50enne ha iniziato a inveire anche contro i poliziotti, rendendo il lavoro di questi ultimi ancora più difficile.

Intanto, però, il fuoco si stava diramando sempre più, favorito non solo dal materiale che l'autore del rogo aveva posizionato, ma anche da rifiuti e materiale accumulato in zona. La paura è stata tanta per gli abitanti di via delle Rose che vedevano le fiamme avanzare velocemente.

In tanti hanno temuto per la propria incolumità e per le proprie case. Per fortuna, però, con calma e tanta determinazione gli agenti sono riusciti a calmare e fermare il 50enne che è finito in manette, ma anche a circoscrivere il fronte di fuoco evitando che si registrassero conseguenze più serie.