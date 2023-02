Viene investito mentre attraversava la strada, il pedone finisce in ospedale in codice rosso per dinamica mentre l'automobilista si ritrova con la patente ritirata e l'auto sottoposta a fermo.

L'incidente, sulla dinamica del quale sono in corsoi gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale di Aprilia, è avvenuto venerdì pomeriggio intorno alle 19 e 30 lungo via Carducci.

La persona rimasta ferita, un uomo di 55 anni, ha riportato la frattura del bacino e varie escoriazioni a causa della caduta rovinosa sull'asfalto. Pur essendo rimasto vigile e con buoni parametri vitali quando è stato soccorso dagli operatori di Heart Croce Amica, la dinamica dell'incidente aveva fatto temere conseguenze peggiori, tanto da disporre il trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso della casa di cura Città di Aprilia, dove era stato trasferito per le cure mediche del caso e dove si trova tutt'ora ricoverato.



Stando ai primi riscontri l'uomo, classe 1968, stava attraversando la strada lungo via Carducci, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato investito da una Dacia Sandero condotta da un 50enne di Aprilia.

Un impatto terribile a seguito del quale è stato necessario l'intervento degli operatori del 118 e il trasferimento in ospedale per il pedone, vista la gravità delle ferite riportate. Sul posto la Polizia Locale di Aprilia, intervenuta per i rilievi utili a fare chiarezza sull'esatta dinamica, ha disposto gli esami di rito a carico del conducente della vettura.

L'uomo, classe 1973, è risultato positivo all'alcol test con valori superiori e pari almeno al triplo rispetto al limite fissato dalla normativa per poter condurre un'autovettura e che è pari a 0,5. Per questo motivo è stato disposto il ritiro della patente di guida, il fermo dell'autovettura e la denuncia per essersi posto alla guida dell'autovettura pur essendo sotto effetto di alcol, cagionando per via del comportamento un pericolo per la propria e per l'altrui incolumità. Purtroppo non si tratta del primo episodio che si verifica su quella strada non troppo distante dal centro, incidenti spesso diretta conseguenza di abitudini sbagliate da parte di chi percorre ler strade della città.