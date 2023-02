Tragedia poco fa alle porte di Fossignano dove i genitori di un bambino nato appena 21 giorni fa, hanno chiesto aiuto al 118 per un improvviso malore del neonato. Sul posto, a Fossignano, si sono precipitati il personale del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale. E' stato infatti fatto atterrare sul posto un elicottero per poter trasferire il neonato in ospedale, ma l'eliambulanza è dovuta ripartire vuota. Il piccolo infatti è deceduto.



L'ipotesi è che si tratti di una "morte in culla", una delle principali cause di decesso nei primi 3-5 mesi di età. Sul caso è stato aperto un fascicolo, è infatti molto probabile che la Procura disponga un esame da parte del medico legale per accertare con esattezza la causa della morte. La notizia diffusasi in tutto il quartiere e anche nel resto della città sta scuotendo i residenti già allertati dall'atterraggio dell'elicottero.