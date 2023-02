Dai pugni alle pistole. Ferro di Cavallo è la frontiera del nuovo Far West setino. Questa volta la resa dei conti è passata direttamente ai fatti con tanto di pistola puntata alla testa - secondo alcuni testimoni - di uno dei due contendenti e l'esplosione di alcuni colpi in aria. I soggetti, divisi dall'appartenenza a differenti fazioni, si sarebbero fronteggiati in prossimità di uno dei più noti locali di Sezze. Personaggi con precedenti penali che si dividono "la piazza". Tutti conosciuti alle Forze dell'Ordine. Qualcuno sostiene che prima ci sarebbe stato un affronto ad arma bianca. Ma sembra che il tentativo di regolare i conti, abbia impaurito gli abituali avventori del bar, quando è spuntata pure una pistola. Così Sabato notte poco dopo le 23, alcuni genitori si sono imbattuti nelle sirene dei Carabinieri, per poi trovarsi dinanzi una scena surreale. Un vasto gruppo di persone, perlopiù ragazzi, s'era accalcato sui gradini del Ferro di Cavallo. Stavano lì, nonostante la pioggia, perché di punto in bianco uno dei più noti locali della piazza, aveva chiuso bruscamente le serrande.