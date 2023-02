Brutta sorpresa per un residente della zona di via Tagliamento. Alcuni ignoti nella notte tra venerdì e sabato gli hanno portato le via le gomme della sua Audi A4. Ma non solo: hanno preso anche altri pezzi dell'auto, (tra cui paraurti e luci) parcheggiata a poca distanza dal campo della Samagor. A fare l'amara scoperta è stato il proprietario, un professionista del capoluogo pontino che quasi non credeva ai suoi occhi. Ad agire una banda specializzata e quasi di sicuro si tratta di un furto su commissione. A distanza di tempo sono tornati a colpire in città i ladri di pezzi d'auto che puntano sempre a rubare ricambi. Anche l'altro giorno i soliti ignoti hanno preferito invece che rubare l'auto, prendere dei pezzi. Da qualche tempo dunque le auto sono tornate nuovamente nel mirino dei ladri.