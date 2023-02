Si attende l'esito della perizia cinematica per l'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto lo scorso novembre in centro a Latina, a poca distanza dalla stazione delle Autolinee, quando un ciclista era stato investito e ucciso mentre attraversava le strisce pedonali. Il dramma era avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Romagnoli e via Villafranca, a due passi dall'edicola, quando l'uomo era stato centrato da un mezzo pesante. A perdere la vita Giovanni Madaluni, 88 anni di Latina. La Procura aveva indagato a piede libero con l'accusa di omicidio stradale un camionista di origine romena che procedeva in direzione Borgo Piave e aveva travolto l'anziano. L'indagato è difeso dagli avvocati Stefano Perotti e Valerio Righi. Le condizioni del ciclista erano apparse subito gravi ai soccorritori ed era stato trasportato in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina. Alcuni giorni dopo era morto a seguito di un quadro clinico drammatico per le violente ferite riportate nell'impatto con il tir. A rilevare la dinamica dell'incidente erano stati gli agenti della Polizia Locale di Latina che erano rimasti a lungo sul luogo dell'impatto e avevano eseguito anche un sopralluogo per ricostruire il punto di impatto: al centro della strada. All'arrivo dei soccorritori la bicicletta della vittima era riversa a terra sulle strisce pedonali che consentono l'attraversamento di via Emanuele Filiberto poco prima dell'incrocio, mentre il camion aveva già attraversato l'intersezione. Nel corso delle indagini la Polizia Locale aveva raccolto anche le immagini di alcuni video che si trovano nella zona.