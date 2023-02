Il continuo monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e nei locali pubblici della Provincia ha indotto il Questore di Latina ad emanare due Daspo Urbani, per la durata di due anni, nei confronti di un 32enne di Castelforte e di un 22enne di San Cosma e Damiano, già responsabili di una violenta lite in un locale di Formia, culminata in una coltellata a una spalla inferta ad un giovane formiano.

Le indagini svolte dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Formia avevano consentito di identificare prontamente i responsabili dell'accaduto, nei cui confronti il gip presso il Tribunale di Cassino aveva emesso un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale.

Scatta quindi anche il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e bevande quali pub, bar, ristoranti, nonché locali di pubblico intrattenimento come discoteche e locali notturni, nell'area della movida del Comune di Formia.

In caso di violazione, è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.