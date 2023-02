Giulia Schiff intanto dopo essere andata a combattere in Ucraina si è sposata con un ragazzo di 29 anni di origini israeliane conosciuto nella Legione straniera, prossimamente si svolgerà il matrimonio in Italia con rito religioso: la località è top secret.

L'ex Ministro della Difesa quando era scoppiato il caso, era intervenuto sostenendo che avrebbe aperto un'inchiesta sui presunti episodi di nonnismo raccontati e poi denunciati da Giulia Schiff. Il legale dell'ex pilota, l'avvocato Massimiliano Strampelli, ha citato tra i testimoni proprio l'ex Ministro della Difesa Elisabetta Trenta che aveva anche chiesto dei chiarimenti all'Arma azzurra e aveva annunciato l'apertura di una indagine interna. «Chi ha sbagliato - aveva annunciato - deve pagare». Il caso di Giulia Schiff è salito alla ribalta da quando la giovane ha denunciato quello che è successo all'Aeroporto Comani di Latina Scalo. Il processo riprende il 20 marzo ed è prevista la deposizione della giovane che sognava di diventare pilota e che ha denunciato di aver subito dei maltrattamenti da alcuni paricorso in occasione del battesimo dell'aria. Gli imputati hanno sempre ricordato che non si trattava di atti di nonnismo. E' lunga la lista dei testimoni chiamati a deporre, tra cui alcune donne che hanno intrapreso la carriera militare.

