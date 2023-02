Una violenta lite scaturita ieri notte in un condominio popolare di via Helsinki è finita nel sangue. Il bilancio è di un uomo soccorso per le ferite rimediate con due fendenti, mentre un altro soggetto è stato denunciato a piede libero dai poliziotti della Questura perché ritenuto l'autore dell'aggressione consumata a colpi di coltello.

Al centro di tutto ci sarebbe una donna contesa, o meglio un tradimento, ma l'indagine prosegue per fare luce sull'accaduto perché gli investigatori non escludono che tra le persone coinvolte potessero esserci interessi illeciti in ballo.