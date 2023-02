Lo aveva adagiato nella sua culla, probabilmente poco prima la mamma del neonato lo aveva anche allattato, aveva atteso il tempo necessario, poi come al solito, lui si era riaddormentato. Una normale giornata trasformata nella tragedia più grande: la morte di un figlio. Un dolore immenso, difficilmente immaginabile quello dei due giovanissimi genitori del piccolo deceduto al 21esimo giorno dalla nascita. A loro in queste ore tutta la comunità apriliana, ma non solo, si stringe. E tutti attendono di sapere l'esatta causa dell'improvviso decesso. Sarà il medico legale che ieri dovrebbe aver ricevuto l'incarico per effettuare l'esame post mortem, a chiarire cosa abbia portato a quella che viene definita una morte in culla.