Rocambolesco incidente per un autocompattatore nel primo pomeriggio di oggi in strada Campovivo, vicino Borgo Montello. In circostanze al vaglio della Polizia Locale di Latina, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, un mezzo della raccolta dei rifiuti del Comune di Cisterna si è ribaltato su un fianco mentre si spostava in una zona di confine tra i due territori comunali. Uscito illeso dalla cabina di guida, il conducente è stato ascoltato dagli agenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Inoltre è stata necessaria la chiusura della strada dall'incrocio con via Fossetto per consentire le operazioni di rimozione dell'autocarro.