Ancora violenza nello sport dilettantistico della provincia di Latina. Oggi è stato emesso un Daspo dal Questore di Latina (Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive D.A.Spo.), nei confronti di un 46enne di Latina che stava assistendo ad una partita di calcio a 5 valevole per il campionato di Serie C, tenutosi presso un impianto sportivo di Latina. L'uomo (già gravato di Daspo nel recente passato per altre intemperanze), a quanto pare fa parte di una società di Latina che non era in campo in quel momento, aveva avuto degli attriti con alcuni dei giocatori ospiti impegnati nel match. Li ha dapprima contestati con veemenza (costringendo il direttore di gara ad interrompere l'incontro) per poi passare ai fatti arrivando addirittura a minacciare con un'arma da taglio un tifoso della squadra ospite, fortunatamente senza conseguenze.

Le indagini svolte nelle immediatezza dai poliziotti della Squadra Volante della Questura, intervenuti sul posto, hanno consentito di denunciare l'uomo alla competente A.G. Al predetto, già colpito da un precedente D.A.Spo. terminato agli inizi dello scorso anno, è stato dunque emesso il nuovo D.A.Spo, per la durata di 5 anni cinque e con obbligo di firma.