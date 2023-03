E' scattata nella tarda serata di ieri ed è tutt'ora in fase di svolgimento un'operazione dei carabinieri tesa a sgominare lo spaccio di droga nei quartieri caldi della città di Latina, vale a dire via Londra e via Sabaudia. E' lì che si stanno concentrando le esecuzioni di custodia dei militari. Lo fa sapere il corpo dei carabinieri in una nota. Seguiranno aggiiornamenti