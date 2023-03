La lite era scaturita per gelosia, in seguito alla scoperta di un presunto tradimento, ma quella finita nel sangue l'altra notte in una casa popolare di via Helsinki non era una disputa tra uomini. Il 43enne ricoverato in ospedale con una profonda ferita a una gamba e lesioni a un braccio era stato accoltellato dalla compagna, che lo sospettava appunto di avere avuto una relazione con un'altra donna. È quanto emerso dagli sviluppi dell'indagine che la Polizia ha avviato in seguito all'intervento di lunedì nell'alloggio che la coppia condivide. Quindi, a differenza di quanto trapelato in un primo momento, la denuncia in stato di libertà per lesioni aggravate è scattata per la compagna della vittima.

L'intervento di soccorritori e poliziotti risale alla notte di lunedì, quando la violenta lite tra i due aveva richiamato l'attenzione dei condomini. Fatto sta che la situazione era degenerata in fretta, con la donna accecata dalla che ha impugnato un coltello e lo ha utilizzato per colpire il compagno. Lo ha ferito in maniera lieve a un braccio, ma gli ha pure provocato una profonda ferita a una coscia: nelle fasi concitate della lite, l'uomo ha rimediato il taglio sulla parte esterna della gamba, quindi lontano da punti vitali, con il fendente che è affondato e non di poco nella carne.