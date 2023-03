Corsia di sorpasso chiusa e traffico deviato sulla sola corsia di marcia lungo la Pontina, dopo lo svincolo per via Selciatella, all'altezza del km 49 in direzione Roma, a causa del tamponamento tra due veicoli avvenuto alle ore 10 circa. La Polizia stradale di Aprilia ha messo in sicurezza la zone ed effettuato i rilievi mentre il personale del 118 soccorreva e trasferiva in clinica uno dei due conducenti. Qualche disagio per gli utenti diretti verso Aprilia.