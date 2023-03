Sono cinque gli arrestati, quattro donne e un uomo, dai carabinieri di Latina al culmine dell'operazione antidroga che ha interessato il capoluogo nelle ultime ore. In particolare l'attività dei soggetti finiti in manette si concentrava nelle piazze di spaccio di via Londra e via Sabaudia. Già a giugno 2022 erano state arrestate tre persone, dopo un attento monitoraggio attraverso appostamenti costanti e interrogatori, accusate di aver utilizzato un appartamento popolare di via Londra per spacciare crack e cocaina. Operazione che ha indotto i malviventi a spostare i loro "affari" in un altro appartamento, in via Sabaudia, dove lo spaccio è proseguito fino all'esito dell'operazione odierna.