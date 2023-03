Hanno rubato uno smartphone, un tablet e un elettrodomestico, oltre 700 euro in contanti in un negozio di Itri, ma sono finiti nei guai, incastrati dalle indagini successivi dei carabinieri di Formia dopo che era scattata la denuncia. Si tratta di quattro persone, deferite all'autorità giudiziaria: una 42 enne, un 47 enne, un 28 enne ed un 27 enne originari di Napoli, tutti identificati quali autori del furto.

