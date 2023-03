Nuovo maxi sversamento nel fosso che attraversa la zona industriale di Aprilia, interviene la Polizia locale. La segnalazione diramata da persone residenti nel comparto e veicolata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo La Pegna è pervenuta nel pomeriggio di ieri presso il comando della Polizia Locale di Aprilia. Ancora una volta le acque del corso d'acqua che attraversa la zona industriale si sono colorate di marrone, presentandosi torbide e con una consistenza tale da lasciare intravedere le chiare tracce di uno sversamento di sostanze al momento non ancora identificate, forse oli esausti, forse altre sostanze potenzialmente inquinanti ma che di sicuro hanno dato alle acque del canale un colore diverso dal consueto, diffondendo nella zona un odore pungente e quindi rinnovando l'incubo degli sversamenti abusivi. L'attività illecita svolta da ignoti è stata immediatamente segnalata al comando della Polizia Locale di viale Europa e gli agenti, coordinati dal comandante Massimo Giannatonio nel pomeriggio di ieri hanno raggiunto via della Meccanica per cercare di far luce sulla provenienza sia sulla natura dello sversamento.

A questo scopo, in attesa di poter accedere al sito di rilevamento, gli agenti hanno richiesto l'intervento degli operatori dell'Arpa Lazio, ai quali spetterà il compito di prelevare dei campioni di acqua da poter analizzare e cercare di far luce sulla tipologia della sostanza sversata e quindi sui rischi reali di inquinamento ambientale, collaborando con la polizia locale, al lavoro per individuare il punto di sversamento e verificare se la responsabilità possa essere attribuita a una delle aziende del comparto, che in quel caso rischierebbe pesanti sanzioni.

Non si tratta purtroppo del primo episodio, visto che in passato a seguito di esposti presentati anche dai residenti di Borgata Agip, si era riusciti a stringere il cerchio e sanzionare i responsabili, mentre in altre occasioni erano stati i miasmi a segnalare gli annosi problemi ciclicamente vissuti dall'area.

«La Polizia locale è intervenuta subito per verificare la segnalazione - sottolinea La Pegna - ma il sospetto è che a sverzare sostanze potenzialmente dannose possa essere stata una delle aziende del comparto. Indipendentemente dalle responsabilità, che verranno verificare da chi di dovere, ci preme che si ponga fine a questa situazione, nell'interesse della collettività e del nostro territorio».