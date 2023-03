Scatta una nuova allerta meteo nel Lazio. Ondata di maltempo che interesserà in particolare tutta l'area della provincia di Latina con intense piogge e brevi temporali che proseguiranno per le successive 18-24 ore a partire da domani mattina. La Protezione Civile ha battuto l'allertamento per rischio idrogeologico in virtù della saturazione dei corsi d'acqua e della situazione dei terreni, già gravati dalle forti piogge degli ultimi giorni.