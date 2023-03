Ecco chi sono le persone arrestate dai carabinieri, nell'operazione scattata questa mattina nel capoluogo pontino per sgominare lo spaccio di droga nei quartieri caldi della città, tra via Londra e via Sabaudia.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Giulia De Rosa di cinquant'anni, per il figlio Cristian di 28 e la nuora Anna Bevilacqua, 28 anni anche lei. Mentre per Francesca e Giovina De Rosa di 25 e 30 anni, figlie di Giulia anch'esse, è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana in caserma per la firma. Oltretutto le perquisizioni domiciliari eseguite martedì sera al momento di notificare l'ordinanza del giudice, i Carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e materiale utile al confezionamento delle dosi, ulteriore conferma delle risultanze investigative. Nell'alloggio popolare di via Londra sono state trovate e sequestrate una ventina dosi di cocaina, 15 grammi di hascisc, soldi contanti e un bilancino elettronico, nella disponibilità di Giuseppe De Rosa di 19 anni, altro figlio di Giulia risparmiato dalle indagini, ma arrestato in flagranza per possesso di droga ai fini di spaccio. Invece in via Sabaudia, nella disponibilità di Cristian De Rosa, sono stati trovati altri 55 grammi di cocaina, tre bilancini e denaro contante.