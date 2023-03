Un grave incidente stradale si è registrato stamattina poco prima delle 8 in strada Litoranea, nella zona di Borgo Sabotino. In circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, due giovani che viaggiavano in scooter, fratello e sorella non ancora maggiorenni, sono caduti sull'asfalto urtando l'auto che li precedeva.

Entrambi gli adolescenti hanno richiesto il trasporto in ospedale, ma per la passeggera di 17 anni è stato necessario il trasferimento presso l'ospedale Gemelli di Roma per la gravità del trauma cranico riportato. Con i soccorritori sono intervenute le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Latina che si sono occupate dei rilievi e la gestione della viabilità: resta ancora da capire se il ragazzo alla guida del motociclo Honda Sh abbia perso il controllo del mezzo scivolanto prima di finire contro la vettura che lo precedeva, oppure se si è trattato di un tamponamento.