Dopo le ultime piogge intense è scattato nuovamente l'allarme per le condizioni precarie in cui versa la struttura che ospita il mercato annonario, negli spazi dell'ex Consorzio Agrario. Nella mattinata di ieri infatti si sono registrate importanti infiltrazioni d'acqua in uno dei locali che ospitano gli operatori commerciali, danni improvvisi che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per un sopralluogo effettuato con la Polizia Locale, necessario per verificare lo stato dei luoghi e valutare i rischi del caso. L'esito dell'ispezione sarà comunicato direttamente all'ufficio tecnico comunale, ma intanto, a quanto pare, il mercato resta in funzione perché le infiltrazioni riguardano un edificio che non è accessibile ai clienti e non metterebbero a rischio la tenuta dell'immobile.

La segnalazione al 112 è scattata ieri mattina in seguito alla scoperta delle infiltrazioni d'acqua piovana da parte dei responsabili della struttura. I problemi riguardano la struttura più bassa che si trova sul lato dell'ingresso di via Cellini, adiacente al capannone principale che ospita buona parte dei box dei commercianti. Si tratta infatti di una struttura più piccola, all'interno della quale sono alloggiati magazzini e celle frigorifere in uso agli stessi commercianti, quindi locali di servizio dove non è previsto l'accesso dei clienti. In ogni caso, trattandosi di spazi utilizzati quotidianamente dagli operatori, sono state necessarie le verifiche per capire se le infiltrazioni sono provocate da cedimenti del tetto che possano rappresentare una condizione di pericolo.

Coinvolgendo la Polizia Locale per i successivi riscontri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una delle squadre del pronto intervento, utilizzando l'autoscala per raggiungere e visionare il tetto della struttura finita al centro dell'ispezione. Ovviamente si tratta di un edificio datato che non è mai stato sottoposto a interventi di risanamento, quindi maggiormente soggetto all'azione degli agenti atmosferici. Molto probabilmente sarà necessario un intervento di risanamento localizzato, per scongiurare che la situazione possa aggravarsi ulteriormente. Qualcosa del genere era successo nell'inverno di tre anni fa, quando le infiltrazioni interessarono il capannone principale.