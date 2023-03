Rubano uno scooter utilizzato da una società sportiva. Un furto che oltre al danno economico, indigna la comunità sia perché avvenuto in un quartiere dove episodi di furtarelli riusciti o tentati si susseguono, sia perché va a penalizzare una società ciclistica per la quale quel mezzo significava la possibilità di allenarsi in sicurezza.

L'episodio, oggetto di una denuncia presentata presso i Carabinieri di Aprilia, si è consumato presso il quartiere primo nella notte tra sabato e domenica. Qualcuno, approfittando dell'orario notturno, è riuscito a portare via lo scooter che era parcheggiato sotto casa di uno degli esponenti dell'associazione, nei pressi della sede della Virtus Basket, nei pressi del porticato.

Una bruttissima sorpresa al risveglio per l'associazione sportiva, privata di un mezzo di vitale importanza per poter svolgere l'attività sportiva e di allenamento. Quel motorino infatti veniva usato dalla Audax Fiormonti, associazione che segue 20 giovani appassionati di ciclismo e serviva sia per chiudere lo schieramento in fase di allenamento ed evitare pericoli per gli atleti su strada, sia per portare gomme di ricambio.

Sul mezzo era stato installato anche un apposito portabici, ma al dì là del valore economico ad alimentare la rabbia è il danno morale prodotto dal furto.

«Lo scooter era ottimo - sottolinea il team manager Vincenzo Lo Iacono - soprattutto per una associazione come la nostra che vive di passione sportiva, mentre adesso dovremo riorganizzarci per acquistare un nuovo mezzo. Un episodio che oltre al danno economico, fiacca il morale del nostro gruppo di giovani che si allena e segue le nostre attività che hanno uno scopo sociale. I ragazzi che si allenano con noi hanno età che variano tra i 7 e i 18 anni e piange il cuore notare il loro dispiacere».

Un furto già denunciato ai militari di via Tiberio, ma la notte tra sabato e domenica è stata particolarmente funesta. I malviventi infatti non si sono fermati al furto dello scooter, ma hanno provato anche ad accedere presso alcune cantine di via Mercadante, mentre nei giorni passati qualcuno aveva infranto anche il vetro di un'autovettura nel tentativo di rubare una borsa.

Tentativi non andati a buon fine e spesso purtroppo non vengono segnalati a chi di dovere, ma che preoccupano i residenti.