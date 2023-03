Ha chiesto di patteggiare la pena di un anno e sei mesi davanti al giudice del Tribunale di Latina Mario La Rosa. E' la strada processuale dell'uomo di 62 anni, A.M., queste le sue iniziali, coordinatore del corso di Scienze infermieristiche dell'università La Sapienza presso il polo di Terracina. E' ritenuto il presunto responsabile di abusi sessuali su una studentessa del terzo anno del corso.

L'uomo - secondo quanto riferito dalla parte offesa in sede di denuncia - ha baciato la giovane sulle guance e ha tentato di darle un bacio sulle labbra Era stato il pubblico ministero Daria Monsurrò ad indagare per dei fatti avvenuti il 21 ottobre del 2021. In un secondo momento nei confronti dell'indagato era stata emessa una misura interdittiva della sospensione dal servizio della durata di un anno.

La parte offesa è un'allieva e l' episodio contestato sarebbe avvenuto in occasione di una delle lezioni. L'uomo - secondo la ricostruzione della giovane - avrebbe tentato di baciarla dopo un abbraccio e la ragazza particolarmente turbata per l'accaduto, ha denunciato immediatamente i fatti andando dai Carabinieri. A quel punto la Procura aveva esercitato l'azione penale. Secondo quanto sostenuto dagli inquirenti l'uomo avrebbe approfittato del ruolo che ricopriva non limitandosi a gesti di apprezzamento ma andando oltre e cercando di baciare la ragazza.

Prima del provvedimento di sospensione, l'infermiere era stato ascoltato dal giudice che ha firmato poi il provvedimento.