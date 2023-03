Almeno sei i furti in abitazione che avrebbero commesso durante le trasferte nel centro Italia in quei comuni in cui si tenevano sagre e feste. I Carabinieri della Compagnia di Montepulciano e del Comando stazione di Cetona, un comune di nemmeno 2.500 abitanti in provincia di Siena, stavano indagando su una irruzione da parte di alcuni banditi in un'abitazione del borgo.

Qui infatti, il proprietario di casa, aveva notato delle presenze sospette e aveva deciso di andare a segnalarlo ai militari dell'Arma. A rendere particolare e degna di interesse tale segnalazione, era il fatto che in quelle ore, presso il borgo di Cetona nella frazione di Piazze, si stava svolgendo la Sagra del Bico. Un appuntamento che richiama fuori dalle abitazioni tutta la comunità. E' così che sono partite le indagini che hanno portato i militari in altre tre province e poi fino alla provincia pontina, ad Aprilia.

I carabinieri infatti hanno acquisito i filmati di alcune telecamere in cui si vedeva il mezzo su cui viaggiavano i tre soggetti sospetti segnalati. Da quella vettura si è risaliti ad un altro colpo, messo a segno a qualche chilometro di distanza, in un paese che si chiama Foiano, ma non solo. Si è iniziato a ricostruire gli spostamenti del gruppo che sono stati immortalati in altri comuni del senese in particolare in quelli in cui, tra giugno e luglio, si tenevano feste e sagre. Da Siena poi si è passati alla provincia di Arezzo e a quella di Viterbo. Nel frattempo i tre durante una delle razzie, questa volta in un comune che si chiama Foiano dove era in corso la Sagra del Caciucco, vennero intercettati al termine di un lungo inseguimento e tratti in arresto con l'accusa di aver colpito anche nel paese di Lucignano dove si teneva la Sagra della Tagliata.