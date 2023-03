Una donna di 81 anni è morta annegata ieri mattina a Marina di Tor San Lorenzo. La donna viveva poco lontano dalla spiaggia con il suo compagno e soffriva di demenza senile. E' stata trovata senza vita presso il Villaggio Vela Bianca di Tor San Lorenzo. Alcuni operai del posto, che l'hanno vista in mare, hanno cercato di salvarla. Ma invano. Era già troppo tardi, il suo cuore aveva smesso di battere.

La donna ieri mattina si è allontanata da casa, all'alba, disorientata. Senza che nessuno se ne accorgesse, senza che il compagno potesse aiutarla e dare l'allarme. La vittima è stata trovata in mare, trascinata dalla corrente e quando sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio e il personale sanitario del 118 per lei era già troppo tardi: ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Ora spetterà ai militari indagare e fare chiarezza sulle cause del decesso. Cosa ci faceva in mare? Perché era lì? Ha avuto un malore? Domande alle quali bisognerà ancora dare risposta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, proseguono e fondamentali saranno le testimonianze di chi era lì e di chi la conosceva. La salma è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Velletri per l'esame autoptico, che forse riuscirà a fare chiarezza su quello che è successo ieri mattina, poco dopo le 9. La donna, malata, forse si è allontanata da casa, ha raggiunto il mare. E lì è stata trovata senza vita.