Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 12 in via del Piccarello, a poca distanza dalla strada 148 Pontina, alle porte del capoluogo. Per cause in fase di ricostruzione, una Yoyo Xev è uscita fuori strada all'altezza di una curva, finendo in un canale, alla guida della vettura un uomo, rimasto ferito, fortunatamente il quadro clinico non è grave, come invece era stato ipotizzato in un primo momento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno eseguito un accurato sopralluogo. Si è trattato di un incidente stradale autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.