È di un ragazzo e una donna feriti, portati in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco fa in via Polusca, all'altezza del semaforo con via Isonzo a Latina.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una Audi A4 si è scontrata con una Mazda. L'impatto è stato violento e ha danneggiato le parti anteriori dei due veicoli.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e ai Vigili del fuoco che sono intervenuti per liberare gli occupanti dei due mezzi. Da ricostruire la precisa dinamica del sinistro, avvenuto lungo una strada dove in passato sono stati registrati altri gravi incidenti.