Si è spento oggi a causa di una malattia fulminante all'età di 75 anni Augusto Martellini, primo storico giornalista di Sabaudia che seguiva particolarmente il canottaggio. Nipote del più famoso Fernando detto Nando, Martellini aveva collaborato per diverse testati locali e non solo. A dare la triste notizia sono stati i figli che hanno annunciato per domani alle 11 i funerali presso la chiesa Santissima Annunziata di Sabaudia, città che lo ha ricordato oggi attraverso le parole del sindaco Mosca. Martellini come detto era un vero e proprio decano del giornalismo sportivo locale, ma anche a livello nazionale, noto soprattutto per la sua grande conoscenza del canottaggio di cui era uno dei maggiori esperti. Era molto attivo anche nel sociale. Aveva collaborato anche con Latina Oggi: l'intera redazione si stringe attorno al dolore della famiglia di Augusto.