Ridotta in secondo grado la pena al 37enne che sequestrò una donna di 51 anni di Nettuno, trascinandola con forza in un furgone, dopo aver strangolato a morte il suo cane.

Yordan Yordanov è stato infatti condannato dalla Corte di Appello di Roma a 6 anni di reclusione tramite il concordato. E' difeso nel procedimento dall'avvocato Marco Nardecchia. Una sentenza più mite rispetto agli 8 anni stabiliti in primo grado dal Tribunale di Latina per l'uomo di origine bulgara, che era accusato di tentato omicidio, tentata estorsione, sequestro di persona resistenza a pubblico ufficiale.

Il 37enne era stato arrestato nel settembre 2021 a Campoverde al termine di un vero e proprio incubo che ha visto come vittima Rita Di Mario, la presidente dell'associazione di volontari "L'Arca di Rita" che da anni accudisce cani randagi a Nettuno.

Yordanov infatti dava una mano alla realtà associativa ma ben presto il suo comportamento è cambiato, diventando oppressivo e aggressivo, condotte violente accentuate spesso da uno stato psicofisico alterato. E così quando la donna ha deciso di allontanarlo dall'associazione è diventato ancor più violento, prendendo possesso del furgone.