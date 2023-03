I cittadini del quartiere Borgata Agip regalano una nuova bicicletta a un residente della zona al quale, alcuni giorni fa, era stato rubato il mezzo con il quale quotidianamente si recava al lavoro.

E' questo il bel gesto di solidarietà attivato dei cittadini della zona, che grazie a una raccolta fondi partita dal bar Orietta (punto di riferimento del borgo) sono riusciti a raccogliere i soldi necessari per aiutare Fabio Paolini, il ragazzo al quale il 26 febbraio era stata sottratta la bicicletta da alcuni ladri, che si erano introdotti dentro casa. Un furto molto spiacevole per il ragazzo, perché la bicicletta era il suo unico mezzo per andare a lavorare ad Aprilia.